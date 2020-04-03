شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجدد اتصالاته مع وزارة الرياضة لتغيير الشعار قبل المئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اتصالاتها بوزارة الشباب والرياضة من أجل الموافقة على تعديل شعار الجبلاية قبل المئوية الخاصة بإنشاء الاتحاد المصرى، خاصة وأن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجبلاية أرسلت قبل شهر خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة، من أجل الموافقة على إجراء مزايدة مع الشركة العالمية التي نفذت تعديل شعار الدوري الإنجليزي ونادي يوفنتوس الإيطالي وعلامة دوري الأبطال وتنفيذ "علامة مميزة" للدوري المصري والسوبر وكذلك بطولة كأس مصر.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الخطوة تأتي ليكون الدوري المصري على نفس القدر أسوة بالدوريات العالمية خصوصا وأن السنة المقبلة ستشهد مئوية الاتحاد المصري، ويجب الاحتفال بهذا الحدث بالشكل الأمثل.

وشدد مسئولو الجبلاية على إنهم فى إنتظار رد وزارة الشباب والرياضة من أجل مواصلة السعى نحو تطوير المنظومة الرياضية المصرية تسويقيا بما يتماشى مع الفكر والاستثمار العالمي بجانب أن كلفتها متواضعة ماليا.