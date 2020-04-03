برشلونة يصيغ عقد لمدة 7 سنوات من أجل لاوتارو مارتينيز

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني وضع “لاوتارو مارتينيز” كهدف أساسي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المُقبل.

برشلونة يصيغ عقد لمدة 7 سنوات

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” أن الفريق الكتالوني سيعرض عقدًا لمدة 7 سنوات على المهاجم الأرجنتيني، على ان يكون مدته خمس سنوات مع خيار التجديد لموسمين إضافيين حتى عام 2027.

وواصل برشلونة اغراءاته للمهاجم لاوتارو مارتينيز، ولم يكتفي بتقديم عقد لمدة 7 سنوات، بل عرض على اللاعب الحصول على 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو اكثر بـ3 مليون يورو من العرض الجديد المُقدم للاعب من الإنتر من أجل تجديد عقده.

ووضع فريق برشلونة بذلك، علامات استفهام كثيرة حول مستقبل “أنطوان جريزمان“، فبعد عام واحد فقط من التوقيع مع المهاجم الدولي الفرنسي من “أتلتيكو مدريد” في صفقة مثيرة للجدل تخطت قيمتها حاجز 120 مليون يورو، بتجه الآن إلى التعاقد مع مهاجم جديد.

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برشلونة يُضحي من أجل لاوتارو

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق، ان إدارة برشلونة تستعد بالتضحية بخمسة لاعبين من ضمنهم “جريزمان” كجزء من صفقة التوقيع مع “لوتارو مارتينيز”.

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، ان القيمة السوقية العالية لمارتينيز بالإضافة إلى الحالة المالية الصعبة التي تمر بها جميع الفرق، بسبب وباء فيروس كورونا، دفعت فريق برشلونة إلى عرض 5 لاعيبة من اجل إقتاع إدارة الإنتر بالتخلي عن خدمات المهاجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا وافق بالفعل على البنود الشخصية مع برشلونة، ولكن مازال يتعين على الفريق الكتالوني إنهاء المفاوضات مع إدارة النيراتزوري.

ومن المتوقع ان يواجه برشلونة منافسة شرسه في صراع التعاقد مع اللاعب، حسبما نُشر في تقرير صحيفة “سبورت” الكتالونية، عن وجود اهتمام من فريقين من الدوري الإنجليزي بالحصول على هداف الإنتر، وهما تشيلسي ومانشستر سيتي، وتحديدًا الأول، الذي لا يمانع دفع 110 يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الإيطالي.