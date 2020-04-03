اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 2/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 2/4/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها عرض مسئولو النادي الأهلي البدائل المتاحة لأحمد فتحي أمام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لكي يختار أحدهما. عرض مسئولو النادي الأهلي البدائل المتاحة لأحمد فتحي أمام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لكي يختار أحدهما.. أكد سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق، أن النادي الأهلي كان يمتلك رغبة قوية في التجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، مشيراً إلي أن مسئولي القلعة الحمراء يبحثون عن بديل للاعب خلال الفترة المقبلة . عرض أحد وكلاء اللاعبين، على مسئولى الزمالك، الأنجولى آرى بابل، لاعب أول أغسطس الأنجولى، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء.. قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن الفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق. ننشر لائحة اتحاد الكرة وشروط الترشح للجبلاية حصل " الخليج 365 على نسخة من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتى تتكون من 37 ورقة للانتخابات المقرر إقامتها فى أغسطس المقبل لإختيار مجلس إدارة جديد ونننشر صور من اللائحة الجديدة وهي Advertisements أصدر اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، بيانا يشكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد توجيهاته بعودة المصريين العالقين فى أمريكا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. بدأ عدد من الأندية فى طرح عدد من الأسماء للترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة المرجح إقامتها نهاية أغسطس المقبل وعلى رأس هذه الأسماء محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق للترشح على هذا المقعد حتى الأن. قرر مسئولي النادي الأهلي، تعليق التعاقد مع محترف الفريق الأول لكرة السلة الأمريكي أليكس يونج، بناءً علي طلب اللاعب.. يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر خلال الأيام المقبلة، لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة فى ظل المُتغيّرات الجديدة. قدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة لدى وزير الرياضة د.أشرف صبحي

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