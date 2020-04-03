خالد الغندور يكشف صحة مفاوضات بين الزمالك ورمضان صبحي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الحديث عن وجود مفاوضات بين نادي الزمالك ورمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول أمر غير صحيح .

أضاف الغندور في تصريحات عبر برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن كيف يفكر نادي في دفع

10 ملايين يورو في لاعب مصري مع احترامنا الكامل لرمضان صبحي بخلاف الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب.

وقال أن صفقة انتقال رمضان صبحي لأي نادي ستكون كبيرة ولا أحد يفكر فيه داخل

أروقة النادي الأبيض خلال الفترة الحالية أو مستقبلاً.

أوضح خالد الغندور أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع أحمد فتحي نهائياً وأن أحمد مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة أكد أن النادي يبحث عن صفقات تكون بأعمار سنية صغيرة تفيد مستقبل النادي وأن لاعب الأهلي ليس في حسابات القلعة البيضاء نهائياً.