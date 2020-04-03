مانشستر يونايتد يفاوض برشلونة بشأن التعاقد مع راكيتيتش

أفادت تقارير صحفية من داخل إسبانيا، ان فريق “مانشستر يونايتد” يسعى إلى التعاقد مع لاعب خط الوسط “إيفان راكيتيتش“، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

مانشستر يونايتد يفاوض برشلونة

ووفقًا لتقرير نُشر في صحيفة “ماركا”، فإن إدارة الفريق الإنجليزي تواصلت مع إدارة برشلونة وأبدو إستعدادهم لدفع 17 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الكرواتي.

ويسعى نادي مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع لاعب خط وسط في الفترة المُقبلة، تحسبًا لرحيل “بول بوجبا“، الذي ذكر في وقت سابق انه يريد الرحيل عن ملعب “أولد ترافورد“.

وأشارت الصحيفة إلى أن راكيتيتش كان قريب للغاية من الرحيل عن “برشلونة” خلال فترتي الانتقالات الأخيرتين، لكن ربما يغادر قلعة “الكامب نو” هذه المرة، خاصة وأن عقده ينتهي في يونيو 2021.

وتضاءلت أهمية اللاعب الدولي الكرواتي بالنسبة لفريق برشلونة في الموسمين الماضيين، حيث كان في السابق من أهم الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، ولكن التراجع الملحوظ في مستواه البدني جعله ملازمًا لدكة البدلاء في معظم المباريات.

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وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تسعى لاسترداد جزء كبير من القيمة التي دُفعت في اللاعب عندما تعاقدوا معه من “إشبيلية” في عام 2014.

وسيغادر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، فريق برشلونة مرفوع الرأس، بعد أن خاض 299 مباراة مع البلوجرانا، وحقق 13 لقبًا، أبرزهم بلا شك بطولة دوري أبطال أوروبا 2015، حيث سجل هدفًا في المباراة النهائية امام فريق “يوفنتوس“.

صيف مزدحم لفريق برشلونة

ومن المتوقع ان يكون صيف برشلونة هذا الموسم مزدحمًا، حيث تحاول إدارة الفريق التعاقد مع “نيمار” من باريس سان جيرمان الفرنسي، و”لاوتارو مارتينيز” من الإنتر الإيطالي، بالإضافة إلى التخلص من عدة لاعبين أبرزهم “جريزمان، فيدال، برايثوايت، لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي“.

فعلى الرغم من وجود أزمة اقتصادية بسبب توقف النشاط الرياضي لانتشار فيروس كورونا، إلا أن مسؤولو برشلونة متفائلون بشأن قدراتهم المالية في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأكد “ليونيل ميسي” قائد الفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع أن نجوم الفريق الأول وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70 في المائة بشكل مؤقت حتى تنتهي هذه الأزمة.