شكرا لقرائتكم خبر عن «ديبالا» يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من الوصول لاتفاق مع ناديه يوفنتوس لتجديد عقده بعد مفاوضات تتم عن بعد بسبب الحظر المفروض في إيطاليا نظرًا لانتشار فيروس كورونا.
وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، قد يحتاج نادي يوفنتوس لتقديم 12 مليون يورو سنويًا للاعب ليتساوى مع الهولندي ماتياس دي ليخت، إلا أن الفجوة بين الجانبين تقل.
وكان «ديبالا»، الذي تعافى مؤخرًا بعد إصابته بفيروس كورونا، قد خاض 34 مباراة بقميص يوفنتوس هذا الموسم قبل تعليق المسابقات المحلية والأوروبية، سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 12 هدفًا.
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