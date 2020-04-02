هل ساهمت في انتشار كورونا؟.. ليفربول: كان يجب عدم لعب مباراة أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

تحدث ماثيو أشتون، مدير الصحة العامة في مجلس مدينة ليفربول، أن مباراة الريدز أمام أتليتكو مدريد في دوري الأبطال قد تكون ساهمت في انتشار فيروس كورونا بالمدينة.

واستضاف فريق ليفربول نظيره أتليتكو مدريد يوم 11 مارس الماضي بإنجلترا، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي تفوق فيه الفريق الإسباني بنتيجة 3-2.

وقال أشتون في تصريحات لصحيفة جارديان:"لم يكن القرار الصائب هو تنظيم المباراة، أنا أعلم أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار بكونه خطيرا عن قصد، لكن ربما لم يتم فهم خطورة الوضع من قبل الحكومة في ذلك الوقت".

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وأضاف:" على الرغم من أننا لا يكمن أن نجزم أبدا ، إلا أن مباراة أتلتيكو مدريد يمكن أن تكون أحد الأحداث والتجمعات الثقافية التي أثرت على صعود حالات فيروس كورونا في ليفربول".

وارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا في مدينة ليفربول إلى 262 حالة، وفقا لما أشار إليه مدير الصحة العامة بمجلس المدينة.

يذكر أن مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تم إيقافها إلى أجل غير مسمى بقرار من "يويفا" بالأمس.