وزارة الرياضة تستفسر من اتحاد الكرة عن أزمة مستحقات الزمالك

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا رسميًا من وزارة الرياضة، تستفسر فيه عن أزمة مستحقات الزمالك لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".
وأرسل الكاف مبلغ 275 ألف دولار للزمالك عن طريق اتحاد الكرة، قيمة مكافآت الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والفوز بالسوبر الأفريقي، وحصل اتحاد الكرة علىهذه المبالغ كجزء من ديون الزمالك لدى الجبلاية.
ويجهز مسئولو اتحاد الكرة ردًا على وزارة الرياضة يُفيد بأن المدير المالي للزمالك وقع على موافقة بحصول الاتحاد على هذه المبالغ لتسديد مديونيات النادي.
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