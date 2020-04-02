شكرا لقرائتكم كهربا يستعيد ذكرياته مع كوكا وبيبو في الاهلي .. شاهد كيف كان في الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، صورة له خلال فترة الناشئين بالقلعة الحمراء برفقة أحمد حسن كوكا مهاجم نادى أوليمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء ونجم الأهلى السابق.

وقام كهربا بنشر الصورة عبر الاستورى الخاص لموقع تبادل الصور "انستجرام"، حيث يقوم اللاعب بخوض تدريباته فى المنزل فى ظل فترة التوقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا بعد الراحة التى منحها السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى لجميع اللاعبين.



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من ناحية أخرى، كلفت لجنة التخطيط بالأهلي جهاز الكرة بتقديم تقرير يتضمن تفاصيل عقود اللاعبين وخاصة الأساسيين منهم، للبدء في مد العقود التي تنتهي قريباً، واستغلال الفترة الحالية التي تشهد توقف المنافسات للدخول في مفاوضات فورية معهم لتمديد عقودهم.

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وتخشى لجنة الكرة بالأهلي من تكرار سيناريو أحمد فتحي مُجدداً مع أي لاعب من القوام الأساسي خاصة وأن مفاوضات النادي مع أحمد فتحي بدأت متأخرة، وعلى الرغم من تقديم النادي عرضاً تاريخياً غير مسبوقاَ لأحمد فتحي إلا أن اللاعب فضل الرحيل وخوض تجربة جديدة.

ونجح الأهلي في الفترة الأخيرة في تمديد عقود عدداً من نجومه وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور أجاي وعلي معلول.

و لم يُبد رينيه فايلر انزعاجاً واضحاً لرحيل أحمد فتحى لاعب الفريق بنهاية الموسم الجارى، فقد أبدى المدير الفنى للأهلى قناعة برحيل اللاعب، وقال مصدر فى الأهلى، لـ"اليوم السابع"، إن فايلر كان يرى أن أحمد فتحى لاعب قوى وحماسى لكن لا يمكن أن يلعب أساسياً فى فريق كالأهلى بسبب عامل السن حيث يبلغ اللاعب حالياً 35 عاماً، وأضاف المصدر، فايلر كان يرى أن فتحى دائم المشاكل إذا غاب عن التشكيل الأساسى وهذا أمر أغضب المدرب السويسرى كثيراً، حيث يؤكد فايلر دائماً أن اللاعب المتكامل هو من يؤدى دوره ويلتزم بتعليمات ورؤية المدير الفنى فى التشكيل ولا يعترض عليها ولا يُثير المشاكل حينما يجلس على الدكة.