شكرا لقرائتكم رجب بكار أبرز المرشحين لتعويض رحيل أحمد فتحي عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو الأهلي، البدائل المتاحة لأحمد فتحي أمام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لكي يختار أحدهما لدعم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد، بعدما تقرر رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي بنهاية عقده الموسم الجاري، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع لجنة التخطيط واقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف بيراميدز بعدما أنهى اتفاقه مع الأخير ويتبقى الإعلان الرسمى حول الصفقة.

وتقوم لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، بإعداد ملف كامل لأفضل اللاعبين المصريين في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى وضع عدد من اللاعبين الأجانب، من أجل عرضه على فايلر لحسم قراره.

ويعد رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز هو أبرز المرشحين لخلافة أحمد فتحي في الأهلي ويأتي من بعده كريم العراقي لاعب نادي المصري كما أن الخيار الأجنبي مطروحاً بقوة، و لم يُبد رينيه فايلر انزعاجاً واضحاً لرحيل أحمد فتحى لاعب الفريق بنهاية الموسم الجارى، فقد أبدى المدير الفنى للأهلى قناعة برحيل اللاعب.

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وقال مصدر فى الأهلى، لـ"الخليج 365"، إن فايلر كان يرى أن أحمد فتحى لاعب قوى وحماسى لكن لا يمكن أن يلعب أساسياً فى فريق كالأهلى بسبب عامل السن حيث يبلغ اللاعب حالياً 35 عاماً.

وأبلغ أحمد فتحى، لاعب الأهلى، إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم الجارى، بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، حيث أصدر اللاعب بيانا كشف خلاله كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، قائلاً: "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء لجدران الأهلى محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار الأهلى العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد فى حياتى المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل الأهلى الذى أتمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه هى سنة الحياة".

ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسميًا عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى: "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".