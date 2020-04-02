شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : الاهلي يقترب من ضم كشريدة بديلاً لأحمد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق، أن النادي الأهلي كان يمتلك رغبة قوية في التجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، مشيراً إلي أن مسئولي القلعة الحمراء يبحثون عن بديل للاعب خلال الفترة المقبلة .

وقال سيف زاهر في تصريحات إذاعية: "أحمد فتحي وجد مصلحته مع نادي آخر، خاصة أنه لم يكن يشارك بشكل أساسي مع الاهلب وهو يرغب في التواجد مع المنتخب الوطني".

وأشار عضو اتحاد الكرة السابق، إلي أن الأهلي يعمل علي حسم صفقة قوية بعد رحيل أحمد فتحي ، مؤكداً أن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي هو الأقرب للانضمام لصفوف الفريق الاحمر .

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وأضاف سيف زاهر ،أن النادي الأهلي دخل أيضاً في مفاوضات جدية مع رجب بكار لاعب بيراميدز من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة .

أسدل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الستار على مسيرته الكروية مع ناديه بعد فترة استمرت أكثر من 12 سنوات، بعدما أعلن ظهر اليوم انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى الأحمر.