شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يخفض رواتب لاعبيه بنسبة 70% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس تخفيض رواتب لاعبيه بصورة مؤقتة للمساعدة في دفع أجور الموظفين غير الرياضيين بالنادي خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وكان نادي برشلونة سبق أتلتيكو في اتخاذ هذه الخطوة ، بعدما أعلن يوم الاثنين الماضي تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 70 % لمساعدة النادي والموظفين.

واتفق لاعبو أتلتيكو على تخفيض رواتبهم بنسبة 70% أيضا وذلك ضمن عملية تعديل الأجور المعروفة في إسبانيا بـ(إي آر تي إي)، التي تسمح لهم بخفض الرواتب بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم.

وكان أتلتيكو اتخذ قرار تخفيض رواتب اللاعبين الأسبوع الماضي لكنه أعلن التفاصيل اليوم.

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وذكر أتلتيكو في بيانه: الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الفريق الأول سيسمح بتكملة راتب 430 موظفا متضررين.

وأضاف أتلتيكو: لجعل ذلك ممكنا ، ستساهم قائمة الفريق الأول بنصف المبلغ الضروري فيما يتحمل أعضاء لجنة إدارة النادي، التي تتكون من الرئيس التنفيذي والمديرين من مناطق مختلفة، النصف الآخر.

ومن المقرر أن يتم تخفيض رواتب لاعبي الفريق الثاني لنادي أتلتيكو، وكذلك فريق السيدات بالنادي خلال فترة الإغلاق التي تعيشها إسبانيا حاليا، حيث تم إيقاف النشاط الكروي في البلاد لأجل غير مسمى.

وتعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول تأثراً بأزمة "كورونا" ، حيث أصيب أكثر من 110 آلاف شخص بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف فرد في البلاد.