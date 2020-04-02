روما يضع مدافع ليفربول ورقة بديلة في حال عدم ضم مدافع اليونايتد

وضع نادي روما الإيطالي، الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول، ورقة أحتياطية في حال فشل النادي بضم كريس سمولينج، مدافع مانشستر يونايتد المعار لصفوف الذئاب حتى نهاية الموسم الجاري.

قالت صحيفة ""لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن روما حددت ضم لوفرين في حال فشل النادي بشراء سمولينج، بسبب المبلغ

المالي المرتفع الذي يطلبه اليونايتد، حيث يريد نادي الشياطين الحُمر 28 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل عائقًا أمام إدارة نادي روما.

وعليه قد يقرر نادي روما عدم شراءه والتخلي عن خدماته، ويخطط النادي لضم لوفرين مدافع ليفربول،

الذي يعاني من قلة المشاركة مع الريدز، بعد استبعاده من خطط يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وكان لوفرين قريب من الإنضامم لصفوف نادي روما الصيف الماضي، لكن رفض كلوب رحيل المدافع الكرواتي، مؤكدًا تمسكه به، لكن بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي لهذا الموسم، قرر لوفرين الرحيل بنهاية الموسم بشكل نهائي.

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واشارت الصحيفة الإيطالية أن إدارة نادي روما تسعى لضم اللاعب على سبيل الإعارة.