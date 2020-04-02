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روما يواجه منافسة قطرية على ضم نجم تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف ايطالية، ان نادي روما الايطالي مهتم بالحصول على خدمات ​بيدرو​ رودريغيز جناح ​تشيلسي​ الانكليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد بيدرو مع النادي اللندني نهاية الموسم الحالي، ولا نية لدى الادارة لتمديد عقده.

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وأشارت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، أن نادي العاصمة الايطالية يسعى لضم الجناح الإسباني خلال الفترة القادمة.

الا ان النادي الايطالي يواجه منافسة على ضم بيدرو، من كلٍ من لاتسيو والسد القطري بقيادة تشافي هيرنانديز، زميل بيدرو السابق في .

ومن جهة اخرى، يرغب بيدرو في خوض تجربة جديدة خلال الفترة القادمة مع اقتراب وصوله للعام الـ33.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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