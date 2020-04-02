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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روما يواجه منافسة قطرية على ضم نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف ايطالية، ان نادي روما الايطالي مهتم بالحصول على خدمات بيدرو رودريغيز جناح تشيلسي الانكليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي عقد بيدرو مع النادي اللندني نهاية الموسم الحالي، ولا نية لدى الادارة لتمديد عقده.
وأشارت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، أن نادي العاصمة الايطالية يسعى لضم الجناح الإسباني خلال الفترة القادمة.
الا ان النادي الايطالي يواجه منافسة على ضم بيدرو، من كلٍ من لاتسيو والسد القطري بقيادة تشافي هيرنانديز، زميل بيدرو السابق في برشلونة.
ومن جهة اخرى، يرغب بيدرو في خوض تجربة جديدة خلال الفترة القادمة مع اقتراب وصوله للعام الـ33.
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