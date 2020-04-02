يوسف بلايلي يُثير الجدل في السعودية بطلب غريب!

أثار الجناح الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” الجدل في السعودية بطلب غريب، تقدم به لإدارة نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الخميس 2-4-2-2020، استهدف به إجبار إدارة أهلي جدة على تركه يرحل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يأتي طلب يوسف بلايلي بالرحيل عن أهلي جدة، في توقيت غاية في الصعوبة بالنسبة لإدارة النادي، حيث توقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية منذ منتصف مارس الماضي حتى الآن، بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

ولم يحقق يوسف بلايلي ذلك النجاح المنتظر منه بعد التحاقه بصفوف أهلي جدة خلال الميركاتو الصيفي 2019، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي.

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يوسف بلايلي /28 عامًا/ ارتبط بالعودة إلى الدوري الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، غير أن العرض المالي لم يرتق لمستوى تطلعات اللاعب السابق لنادي “أنجيه”.

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واكتفى يوسف بلايلي بتسجيل هدفين فقط في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم من ركلتي جزاء أمام الإتفاق، في اللقاء المنتهي بفوز أهلي جدة 2/3 ضمن الجولة 17 من المسابقة.

كما سجل يوسف بلايلي هدفًا واحدًا في بطولة دوري أبطال آسيا من ركلة جزاء أمام نادي استقلال طهران الإيراني لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويقال أن عدم الاستقرار الفني الذي يعاني منه أهلي جدة منذ بداية هذا الموسم، كان السبب الرئيسي في تقديم بلايلي لطلب الرحيل.

ولم يشارك بلايلي في 90 دقيقة كاملة منذ انضمامه لأهلي جدة سوى في 5 مباريات فقط من أصل 13 مباراة.