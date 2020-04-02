شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يغري باريس سان جيرمان بـ«جريزمان» لعودة «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق برشلونة الإسباني، لعودة لاعبه القديم البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الذي لم يتحدد موعده بسبب تعليق النشاط الكروي في فرنسا وإسبانيا وعدد من دوريات أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المنتشر في العديد من بلدان العالم.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، إن النادي الكتالوني يحاول إدخال مهاجه الفرنسي أنطوان جريزمان في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان لضم نيمار خلال الصيف المقبل لتدعيم الخط الأمامي الذي اهتز بشدة عقب رحيل اللاعب البرازيلي من «كامب نو» وانتقل لصفوف الفريق الفرنسي في صفقة مالية تعد هي الأكبر في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

وأضاف التقرير إن جريزمان سيكون خارج صفوف برشلونة خلال الصيف المقبل بعد موسم واحد فقط قضاه في كامب نو سواء أصبح اسمه مرتبط بالصفقة التبادلية مع نيمار أو إلى أي مكان آخر، وذلك لأن الفرنسي بات مغمورًا منذ انتقاله إلى برشلونة.