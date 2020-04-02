شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يشكر الرئيس السيسى بعد إنهاء أزمة العالقين فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، بيانا يشكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد توجيهاته بعودة المصريين العالقين فى أمريكا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن بينهم نجوم السباحة المصرية الذين كانوا متواجدين في أمريكا للدراسة والتدريب ..

وجاء نص بيان اتحاد السباحة:

يتقدم المهندس /ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحه وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للسباحه

بوافر الشكر وعظيم الامتنان

[لفخامة الرئيس /عبد الفتاح السيسي]

علي توجيهه الكريم بعودة المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية ومن بينهم أبناؤنا من نجوم السباحة المصرية من لاعبين المنتخب المصري للسباحة والمتواجدين بامريكا للدراسة والتدريب مع تحمل نفقات الحجر الصحي لهم ..

وقد جاء اهتمام الدولة المصرية بعودة أبناء مصر من الخارج في هذه الظروف العصيبة والحرجة لأبعد الحدود ليرسخ في قلوب المصريين أسمي معاني الفخر والانتماء لبلدهم العظيمة..

مثنينا بكل آيات الشكر والعرفان علي الجهد الكريم من

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دولة رئيس الوزراء المهندس / مصطفي مدبولي

ومعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور / اشرف صبحي

ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس / هشام حطب

الذي أفضت جهودهم المشكورة لتنفيذ توجيه فخامة الرئيس وكانت محل التقدير من أسرة السباحة المصرية خاصة والرياضيين بصورة عامة .

حفظ الله مصرنا الغالية ورئيسها الكريم وكل من تصدي ويتصدي لصونها وأهلها من كل سوء ومكروه ..

تحيا مصر ..