شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: انتهى زمن العواطف.. الأهلى تعامل باحترافية فى ملف عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم، نجم مصر والزمالك السابق، أن النادى الأهلى تعامل باحترافية فى ملف التجديد لحسام عاشور كابتن الفريق الأحمر بعيدا عن العواطف.

وقال نجم الزمالك فى الجيل الذهبى، "العواطف كانت زمان لكن دلوقتى احتراف، وإدارة الأهلى نفذت رغبة فايلر المدير الفنى السويسرى فى احتياجاته، وهذا طبيعى لأنها لو اعترضت أو أجبرت المدير الفنى ستتحمل تبعات ذلك حال حدوث أى مشكلة".

وأضاف قاسم أن لجنة التخطيط بالأهلى يقودها شخصيات محترمة، برئاسة محسن صالح الذى يمتلك فكر ورؤية، وكان لها موقف واضح واحترام لرأى الجهاز الفنى الذى أعلن عدم الحاجة للاعب ومنح الفرصة للاعبين آخرين.

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وتواصلت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، مع حسام عاشور لاعب الفريق لمعرفة قراره النهائى سواء بالاعتزال بنهاية الموسم الجارى أم الرحيل لنادٍ آخر بعد قرار الأهلى بعدم تجديد عقد اللاعب.

وعلم ”الخليج 365” أن أعضاء فى لجنة التخطيط التى تضم زكريا ناصف وخالد بيبو بخلاف محسن صالح تواصلوا خلال الأيام الماضية مع حسام عاشور لمعرفة قراره النهائى بشأن مستقبله الكروى، خاصة أن اللاعب لم يحسم مصيره حتى الآن، وتدخل عدد من زملاء حسام عاشور لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلى واستثمار العرض المقدم له من النادى.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلى قد لبّى رغبة حسام عاشور وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الاخير وشرح عاشور للخطيب الموقف كاملًا بخصوص عقده الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجاري، فيما أكد رئيس الأهلى على تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة وأنه أحد ابناء النادى المخلصين.