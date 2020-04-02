شكرا لقرائتكم يويفا يعلق مباريات المنتخبات ودوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل جميع مباريات المنتخبات، والمسابقات المتعلقة بالأندية حتى إشعار آخر وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال "يويفا" في بيان نشره، يوم الأربعاء: بعد اجتماع عقد مع الاتحادات الأعضاء الـ 55، تقرر تأجيل جميع مباريات المنتخبات الرسمية والودية للرجال والنساء والتي كان من المقرر لعبها في يونيو المقبل، حتى إشعار آخر، وتم الاتفاق على إلغاء بطولة أوروبا تحت 17 عاما، بالإضافة إلى بطولة تحت 19 عاما للسيدات، فيما تم تأجيل بطولة السيدات تحت 17 عاما لأنها مؤهلة إلى كأس العالم وذلك حتى إشعار آخر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تأجيل البطولة الأوروبية تحت 19 عاما أيضا، لأنها مؤهلة إلى كأس العالم، وتأجيل منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات.

وبخصوص المسابقات الخاصة بالأندية، أوضح "يويفا" : تم تأجيل جميع مسابقات الأندية حتى إشعار آخر "دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي"، وفيما يتعلق بفترة انتقالات اللاعبين الصيفية، سيحدد الاتحاد الأوروبي مواعيد جديدة في الوقت المناسب.