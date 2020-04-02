شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رأى نجوم الرياضة فى قرار رحيل أحمد فتحى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختلف عدد من نجوم الكرة مع أحمد فتحى، لاعب الأهلى، بعدما أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم ورفض محاولات القلعة الحمراء لتجديد عقده، ليعلن الرحيل نهاية الموسم الجارى بعد انتهاء عقده، وسط تقاير تؤكد توقيع لاعب الأهلى لنادى بيراميدز

ويرصد الخليج 365 أبرز النجوم المختلفين مع فتحى فى قرار رحيله عن الأهلى:

أكد حسنى عبد ربه قائد النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق أنه يختلف مع قرار أحمد فتحى لاعب الأهلى بالرحيل عن القلعة الحمراء واللعب لبيراميدز، وقال "القيصر" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "قرار أحمد فتحى يعد وجهة نظر شخصية وبالتالى هو أدرى بمصلحته، لكنى كنت أتمنى أن يختتم حياته بالأهلى فهو نادٍ كبير والاعتزال داخله كان سيضيف أشياء كثيرة للجوكر يستحقها بعد هذه الرحلة المميزة مع الساحرة المستديرة".

وأضاف حسنى عبد ربه، "أحمد فتحى كان لازم يستمر فى الأهلى، لأن الفلوس مش كل حاجة، الفلوس بتتصرف ويبقى فقط حب الناس، لكنى أرفض نغمة الهجوم على اللاعب بداعٍ أنه ترك بيته ورحل، الإسماعيلى هو بيت أحمد فتحى وسر تألقه فى الكرة المصرية ومع ذلك رحل وتركه".

وعن انتقال الجوكر لبيراميدز قال القيصر، "لا أؤيد انتقال النجوم لفرق غير جماهيرية لأن الجماهير هى روح كرة القدم".

أكد ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن قرار رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء مفاجئ وغير متوقع، مشيرا إلى أنه من الواضح حسمه للأمر بشكل آخر.

وأضاف رضوان، فى تصريح لـ الخليج 365، أن أحمد فتحى يبدو أنه لم يفكر فيما بعد الاعتزال، مشددا على أنه سيخسر شعبيته بالتأكيد من جمهور الأهلى، مشيرا إلى أن فتحى حسم الأمر بالتفكير فى الاستفادة من أكبر قيمة مادية للعقد، مؤكدا أن هذا حقه ولا يلام عليه.

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وجه عصام الحضري، حارس الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى أحمد فتحي لاعب الاهلي ، عقب اعلانه عدم التجديد للنادي الأحمر ورحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري .

ونشر الحضري رسالة لاحمد فتحي علي صفحته بتويتر قائلا، "صديقى وأخي أحمد فتحي سعدت وتشرفت باللعب بجوارك وتشاركنا حصد البطولات في النادي الأهلي ومنتخب مصر وكنت أود أن تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطأي لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم و اتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت".

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يمكن توجيه اللوم إلى أحمد فتحي أو إدارة الأهلي في قرار رحيل الأول عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال بلال فى تصريحات خاصة، الأهلي لا يقف على أحد مهما كان اسمه ونجوميته وتاريخه وأدائه، وهذا لا يمنع أن أحمد فتحي من اللاعبين المحترمين الذين لم يبخلوا بنقطة عرق خلال مشواره مع النادي.

وأضاف مهاجم الأهلي السابق، نقدر ونحترم أحمد فتحي كلاعب في الأهلي، وهو لاعب محترف ونحييه على الاحترافية التي تعامل بها، ولكن في النهاية هو ليس من أبناء النادي، ولكن من حقه النظر إلى الموضوع بشكل احترافي، ومن حق الإدارة أيضاً أن تتعامل مع هذا الأمر باحتراف وبالإمكانيات المتاحه.

واختتم أحمد بلال قائلا، كنت أتمنى بقاء أحمد فتحي في النادى ولكن هذه رغبته ونقدرها، كنت أتمنى فقط اعتزاله في الأهلي.