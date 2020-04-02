ليونيل ميسي يخسر 4 ملايين يورو شهريا.. ويشيد بصلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فرض فيروس كورونا شللا تاما على البطولات والأاحداث الرياضية خلال الفترة الأخيرة حول العالم، مما أدى إلى إلغاء بعض هذه البطولات وتأجيل بعضها حتى إشعار آخر، كما أصاب لاعبي كرة القدم اللاعبين بأضرارا مادية كبيرة.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، انضم إلى قائمة ضحايا الفيرس، الذي لا يميز بين صغير وكبير، وبين شخص عادي ومشهور بتقليل راتبه.

وبحسب “روسيا اليوم” نقلا عن موقع “Total Sportek”، فإن ميسي وبعد موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 70 في المائة، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها فريقه برشلونة بعد تفشي وباء فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضي في إسبانيا، فإن اللاعب سيخسر 4.2 مليون يورو من راتبه الشهري.

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ميسي كان يتقاضى 6 ملايين يورو شهريا تقريبا، وبعد تخفيض نسبة 70 بالمئة من هذا الراتيب، سيتبقى له 1.8 مليون يورو فقط.

وباء كورونا “كوفيد-19” أودى بحياة أكثر من 8 آلاف شخص في إسبانيا، لتصبح ثاني أكثر دولة تضررا بالمرض، من حيث عدد الوفيات، بعد إيطاليا.

يشار إلى أن ميسي كان قد أدلى بتصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، يث أشاد بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال اختياره قائمة أفضل اللاعبين فى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.. وقال: صلاح كان رائعا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوبه.

قائمة النجم الأرجنتيني لأفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، ضمت 25 لاعبا، بينهم 4 لاعبين من ليفربول على رأسهم صلاح، بالإضافة إلى أليسون بيكر، وفيرجيل فان دايك، وساديو ماني.