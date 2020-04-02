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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يرد على زيدان: ماني ليس للبيع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف بريطانية، عن موقف إدارة ليفربول من رحيل احد نجوم الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت تقارير قد اشارت الى ان ريال مدريد الاسباني يرغب في الحصول على خدمات الدولي السنغالي ساديو ماني نجم الريدز في الميركاتو المقبل بطلب من زين الدين زيدان.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة الريدز تثق أن ماني لا يفكر في الرحيل عن الانفيلد، رغم انزعاجها من الحديث عن رحيل اللاعب.
واضافت، ان بطل اوروبا ليس لديه أي نية لبيع ماني أو زميله محمد صلاح في الوقت الحالي.
وتابعت أن عقد السنغالي يمتد حتى عام 2023، لكن إدارة الفريق تعمل على تمديده لمدة أطول.
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