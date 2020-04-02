سعد سمير يكشف سر الإصابات في الأهلي

كشف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبو الأهلي خصوصًا في المواسم القليلة الماضية.

أكد سعد سمير خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عدد الإصابات الكبيرة في الأهلي طبيعي نظراً لضغط المباريات وتواليها، ولا أرى أن

العدد مبالغ فيه".

وأوضح: "مدرب الأحمال يقوم بتخصيص برامج تدريبية لحماية اللاعبين من الحماية العضلية، والطبيب ليس له دخل في الإصابة".

وتابع: "أنصح المصريين بالبقاء في منازلهم حتى يختفي فيروس كورونا تمامًا".