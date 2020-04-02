سعد سمير يحكي موقفًا كوميديًا مع وائل جمعة

أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد أبو تريكة ووائل جمعة، نجمي الأهلي سابقًا، كانا دائما الهزار خارج الملعب وفي التدريبات على عكس ظهورهما بالصرامة أمام الكاميرات.

قال سعد سمير خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار مازحًا: "يروقني النيو لوك

الذي ظهر وائل جمعة عليه أخيرًا، خصوصًا أن التغيير يكون مطلوبًا في بعض الأحيان".

وتطرق مدافع الأهلي الى أحد المواقف الكوميدية لوائل جمعة، حاكيًا: "في ذلك الوقت كان محمد هنيدي عرض فيلم فول الصين العظيم في شاشات السينما،

والكابتن وائل جمعة كان يحب ذلك الفيلم كثيرًا وشاهده أكثر من مرة".

وتابع: "في هذه الأيام، كان الأهلي سيواجه فريق الدفاع المغربي في إحدى مباريات البطولة الأفريقية، وكنت سأشارك بجانب الكابتن وائل أساسيًا، وفاجأني بتعليق ساخر".

وأوضح: "وائل جمعة يشوف كارنيهات لاعبي المنافس من الحكم قبل المباراة وبعد الاضطلاع عليها قالي نصًا عن مهاجم الفريق المغربي.. هو مدربهم بعت لنا فاندام ولا إيه".