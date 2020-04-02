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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب فرانكفورت غير قلق من استئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
كشف داني دا كوستا نجم فريق اينتراخت فرانكفورت الالماني، إنه لا يشعر بالقلق في حال تم استئناف الدوري الألماني، رغم وجود تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وقال دا كوستا، 26 عاما، لمجلة "كيكر" الألمانية:" انا واثق من أن المسؤولين لديهم إحساس كبير بالمسؤولية، ولن يدفعوا بأي لاعب إلى الملعب طالما لا يوجد أي ضمان بأنه لن يكون له أي عواقب علينا أو على عائلاتنا".
وأضاف:" لهذا لا أعتقد أنني سأذهب للملعب بشعور من الغضب عندما نعود للتدريبات".
ويستمر تعليق المنافسات في المانيا حتى 30 نيسان الجاري على الأقل، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا الذي ضرب النشاط الرياضي حول العالم.
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