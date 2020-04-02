شكرا لقرائتكم الزمالك عن أحمد فتحي : ليس من المنطقى التعاقد مع ظهير أيمن يبلغ 35 عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، عدم صحة ما كتبه الاعلامى أحمد شوبير على صفحته بموقع "فيس بوك"، بخصوص التفاوض مع أحمد فتحى الظهير الأيمن للنادى الأهلى.

تابع المشرف على الكرة بالزمالك حديثه قائلا: "لو هنقوم باستقدام أحد فى هذا المركز سيكون صغير السن ليكتسب الخبرات خاصة بعد ان قررنا التجديد لحازم إمام بعد المستوى الرائع الذى يقوم به هذا الموسم لنحقق التوازن بين الخبرات و الشباب".

‎أضاف أمير مرتضى: "تقابلت بالفعل بالصدفة مع أحمد فتحى فى أحد المولات وتحدثنا كأصدقاء واطمئنيت عليه وقال لى إنه ليس سعيد بسبب بعض المشاكل داخل النادى الأهلى وجميعها متعلقة بعدم التقدير وانه فى حالة عدم حلها من قبل إدارة الأهلى إن بيراميدز سوف يكون الأقرب له وتمنيت له التوفيق وانتهى الحوار ورداً على ما صرح به الإعلامى أحمد شوبير قائلا:"مش منطقى إنى أقابل واحد بالصدفة فأعزمه على إنه يجى الزمالك هيا مش عزومة سمك".

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‎وأوضح أمير مرتضى منصور عن فتحى قائلا: "بالطبع أحمد فتحى لاعب محترم وصاحب تاريخ كبير و(تقيل) وهيفيد أى نادى يلعب يروحه لكن نحن نعمل وفقاً لأستراتيجية فى اختيار اللاعيبين ويمكن لو كان الموضوع ده من سنتين لما عبدالله السعيد وقع للزمالك كان ممكن احمد فتحى يكون فى حسابتانا خاصة إن كان عمره ٣٣ عام فكان ممكن يلعب موسمين أو تلاتة".

وأبلغ أحمد فتحى، لاعب الأهلى، إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم الجارى، بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، حيث أصدر اللاعب بيانا كشف خلاله كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، قائلاً: "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء لجدران الأهلى محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار الأهلى العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد فى حياتى المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل الأهلى الذى أتمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه هى سنة الحياة".

ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسميًا عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى: "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".