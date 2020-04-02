شكرا لقرائتكم سعد سمير: أخبرت حسام عاشور بإصابتي في وتر أكيليس قبل إجراء الأشعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قام بإخبار حسام عاشور، لاعب وقائد وسط الفريق الأحمر، بشعوره بقطع في وتر أكيليس أثناء الإصابة وقبل إجراء الأشعة.

وأكد سعد سمير خلال تصريحات تلفزيوينة: "محمود جنش أول من تواصل معي بعد إصابتي وكذلك أحمد شكري ودويدار"

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وتابع: "الخطيب هو أول من قام بالاتصال بي في المستشفي وعبد الحفيظ أول من زارني"

وأتم: "تلقيت مكالمة من سيد عبد الحفيظ برفع اسمي من قائمة الفريق ووافقت علي طلبه.. وفايلر أخبرني بأنه يعرف كل الأمور والاحصائيات الخاصة بلاعبي الأهلي"