شكرا لقرائتكم سعد سمير: القرآن لا يفارق ديانج في غرفة تغيير الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خجول جدا خارج الملعب رغم قوته الكبيرة

وأكد سعد سمير خلال تصريحات تلفزيونية: "أخبرت ديانج ببعض النصائح الخاصة بمركزه في الملعب ونصحتة بكسب ثقة فايلر"

وأوضح: "في البداية ديانج كان حزين لعدم مشاركته، ولكن نصحته أن يتدرب بشكل قوي وأن يركز في التدريب ليكون جاهزا فور حاجة فايلر لخدماته"

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وتابع: "القرآن لا يفارق ديانج في غرفة تغيير الملابس، فهو لاعب خلوق ومتدين للغاية"

وأتم: "في إحدى المباريات كنا في المعسكر ويانج معي في الغرفة، وغادرتها ذاهبا للطبيب من أجل استشارته في بعض الأمور، وعندما عاودت وجدت ديانج مستاء جدا، فأخبرني أن هاتفي المحمول، رن كثيرا فطالبته بالتاقلم على هذه الأوضاع في مصر"