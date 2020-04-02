شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير : أعود للملاعب بعد شهرين..ومحمد صلاح مش بيتعامل صح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودته من جديد لتدريبات النادي الأهلي وتخلصه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا بقطع في وتر أكيلس.

وأكد سعد سمير فى تصريحات تليفزيونية، "قطعت شوطا طويلا في البرنامج التأهيلي بعد الخضوع للجراحة في ألمانيا، والبرنامج التأهيلي يسير بشكل ناجح حتى الآن".

وتابع،"إذا استمرت الأمور كما هي مخطط لها فمن المقرر عودتي للمشاركة في للتدريبات عقب 60 يوما من الآن، فأنا الآن ورغم تعليق النشاط، أقوم بتنفيذ تدريبات تأهيلية"، مضيفا: "عانيت من سوء حظ غريب بإصابتين متتاليتين، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء أرجع من جديد لمشاركة الفريق في حصد البطولات".

وقال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قام بإخبار حسام عاشور لاعب وقائد وسط الفريق الأحمر، بشعوره بقطع في وتر أكيليس أثناء الإصابة وقبل إجراء الأشعة، مؤكدا: محمود جنش أول من تواصل معي بعد إصابتي وكذلك أحمد شكري ودويدار".

وتابع، "الخطيب هو أول من قام بالاتصال بي في المستشفي وعبد الحفيظ أول من زارني"

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وأضاف، "تلقيت مكالمة من سيد عبد الحفيظ برفع إسمي من قائمة الفريق ووافقت علي طلبه.. وفايلر أخبرني بأنه يعرف كل الأمور والاحصائيات الخاصة بلاعبي الأهلي".