3 طرق يسلكها الأهلى في ملف تجديد النجوم .. مكالمة الخطيب الأبرز

ويأتى على رأس المحاولات التي يتبعها مجلس إدارة النادى الأهلى مع اللاعبين اللذين يماطلون في التجديد هي فتح خط اتصال مباشر بين محمود الخطيب رئيس النادى واللاعب لوضع الأخير في موقف محرج لا سيما أن "بيبو" قيمة كبيرة في القلعة الحمراء.

وتصدر هشتاج أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب قرار عدم تجديد تعاقدة و الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالى .

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وجاءت أراء المشجعين الاهلاوية متضربة حول موقف اللاعب أحمد فتحى بسبب هجوم البعض عليه، وفى المقابل، قام الفريق الأخر بتوجيه الشكر للاعب على الفترة التى قضاها و لعب للفريق الاحمر و ساهم فى كثير من الانجازات .

وأصدر أحمد فتحى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر بياناً رسمياً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، وكتب الجوكر: "بسم الله الرحمن الرحيم .. بداية أحب أن أنفى كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بينى وبين إدارة الأهلى العظيمة فلا داعى لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتى بهم أو وجود خلافات معهم فلا يصح جملا وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بينى أنا كعاشق ولاعب للنادى الأهلى وإدارته التى لم تدخر جهداً فى توفير كل السبل والظروف لإنهاء أى خلافات مزعومة وغير صحيحة".