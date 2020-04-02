بات كريستيانو رونالدو في طريقه للرحيل عن يوفنتوس بسبب فيروس كورونا، حيث لن تستطيع إدارة السيدة العجوز تحمل راتبه بعد الآن.

وتسعى إدارة البيانكونيري وفق مصادر “لاجزيتا ديللو سبورت” للحفاظ على باقي نجوم الفريق الأول، رغمًا عن الأزمة الصحية، التي تهدد أوروبا والعالم، وقد يؤثر ذلك على راتب رونالدو المرتفع -مليون يورو أسبوعيًا- والذي سيساهم التخلص منه في دفع باقي الرواتب دون أي مشاكل.

وستكون خطة إدارة بطل إيطاليا معتمدة على بيع الدون في صيف 2020 بقيمة 70 مليون يورو، من أجل الاستفادة منه وهو يتبقى في عقده عامين، فمن الصعب الحفاظ عليه بعد الخسائر المادية المنتظر.

وهناك وفق المصدر ذاته ثلاثة سيناريوهات محتملة حول مستقبل صاحب الخمس كرات ذهبية، الأول بيع رونالدو بمبلغ يصل إلى 70 مليون يورو، في ظل عقده الذي ينتهي في غضون عامين، وإما البقاء حتى عام 2022 أو التجديد لموسم آخر.