الامارات | غوران: الفرق تحتاج إلى 30 يوماً قبل استكمال الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن غوران: الفرق تحتاج إلى 30 يوماً قبل استكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب خورفكان، الصربي غوران توفتيزديتش، أن الانتصار على فيروس كورونا «كوفيد 19» هو الأهم بالنسبة للجميع من أي أمر آخر، مشيراً إلى أنه يفكر في ما سيؤول إليه مستقبل الفريق في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، لكنه يركز بشكل أكبر على أن يؤدي دوره مثل غيره في تحقيق هذا الانتصار.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «مباراتنا الحالية مع فيروس كورونا، ونتطلع إلى الانتصار عليه قبل أن نفكر بالانتصار في المباريات التي تُقام في الملاعب، وهو واجبنا وواجب كل إنسان في العالم، وكل رياضي يجب أن يفكر في ذلك قبل أن يفكر بالمباريات».

وعن تصوراته الفنية والبدنية قبل العودة لخوض المنافسات، قال غوران: «أي موعد لعودة المنافسات وخوض المباريات ضمن دوري الخليج العربي، يجب أن تسبقه فترة زمنية لا تقل عن 30 يوماً للتدريبات، قبل أول مباراة تخوضها الأندية بعد التوقف الحالي».

وأضاف «التوقف تسبب في نقصان حاد باللياقة البدنية وغيرها من عناصر كرة القدم، وليس من السهل أن يعود اللاعبون لخوض المباريات بعد توقفهم لفترة زمنية غير قليلة وابتعادهم عن التدريبات تحت إشراف مباشر للمدربين».

وتابع «يحتاج اللاعبون إلى العودة للتدريبات كما لو انهم في بداية الموسم، حيث يحتاجون للتدريبات بشكل تدريجي لكيلا يتعرضون للإصابات المحتملة، اضافة الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً في المناخ نحو ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة».

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ولم يقلل غوران من دور التدريب عن بُعد، وقال عنه انه «مفيد ويُقام وفقاً لتوجيهاته والجهاز الفني، لكنه لا يشكل أكثر من 50% من التدريب الطبيعي في الملعب، بسبب عدم تقيده بالكثير من عناصر كرة القدم الحديثة، كما أنه يفتقد الى المنافسة المعتادة أثناء التدريبات».

يُذكر أن خورفكان يحتل حالياً المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، في ترتيب دوري الخليج العربي، ونجح في الدور الثاني للبطولة من تحقيق انتصارات مهمة مكنته من مغادرة المركز الأخير، بعد أن فاز على أندية الشارقة والجزيرة وبني ياس وتعادل مع حتا والفجيرة.

مدرب خورفكان:

«التدريب عن بُعد لا يُشكل أكثر من 50% من التدريب الطبيعي في الملعب».

«التوقف تسبب في نقصان حاد باللياقة البدنية، وغيرها من عناصر كرة القدم».

«المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً في المناخ نحو ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة».