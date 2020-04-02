الامارات | وفاة باب ضيوف رئيس مرسيليا السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة باب ضيوف رئيس مرسيليا السابق بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي رئيس نادي مرسيليا السابق، باب ضيوف، (68 عاماً)، بعد إصابته بفيروس كورونا، كما أفادت مصادر عائلية، أول من أمس.

وأكدت شبكة «آر تي إس»، السنغالية، نبأ وفاة ضيوف.

وكان مقرراً أن يتم نقل ضيوف من دكار عاصمة السنغال إلى مدينة نيس الفرنسية الجنوبية على متن طائرة خاصة مجهزة من الناحية الصحية، لكن طائرته لم تقلع بسبب تردي وضعه الصحي، قبل أن يتوفى على الأراضي السنغالية.

Advertisements

وترأس ضيوف، الصحافي السابق، نادي مرسيليا الفرنسي، في الفترة من 200 إلى 2009، وأسهم بشكل كبير في بناء الفريق الذي توج بطلاً للدوري الفرنسي عام 2010، بعد صيام دام 17 عاماً.

ودخل ضيوف أحد مستشفيات دكار، في الأيام الأخيرة، بعد إصابته بفيروس كورونا، واحتاج إلى جهاز تنفسي خلال فترة علاجه.