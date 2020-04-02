الامارات | جدل في «الحجر الصحي» حول ميسي ورونالدو ومحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن جدل في «الحجر الصحي» حول ميسي ورونالدو ومحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تخلُ كرة القدم العالمية من الإثارة، حتى أثناء وجودها في الحجر الصحي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ استغل مدربون ولاعبون أوقات فراغهم الطويلة بالكشف عن تشكيلاتهم المفضلة من النجوم في تاريخ الساحرة المستديرة، وكان معظمها مثيراً للجدل، ومحاطاً بعلامات استفهام كبيرة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بعدم اختيار الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، أو «الدون» البرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر تتويجاً بجائزة الكرة الذهبية في العالم.

وفي الوقت الذي تحولت فيه الملاعب إلى مدن أشباح مظلمة مع توقف الحياة الكروية، عادت الحيوية مجدداً بمقاطع مصورة وتصريحات ساخنة من منازل المدربين واللاعبين، فقائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي شهدت تجاهلاً غريباً لكريستيانو، رغم أنه كتب في تاريخه لقباً جديداً لدوري أبطال أوروبا، فيما لم يجد المصري محمد صلاح مكاناً في تشكيلة جوزيه مورينيو، ليواصل المدرب البرتغالي تهميشه لـ«الفرعون»، كما فعل حينما كان مدربه في تشلسي، أما الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس ففضل الكثير من الأساطير على ميسي ورونالدو.

ونتساءل، هل تعامل اللاعبون والمدربون الأوروبيون بمنطق مهني في اختياراتهم، أم أن العاطفة والصداقة تلعب دوراً جوهرياً؟

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