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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي بروين: من الصعب الفوز باللقب كل عام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
تحدث البلجيكي كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي بطريقة طريفة عن المنافسة التي شهدها الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم
كلام البلجيكي جاء في تصريحات نقلتها شبكة ليفربول ايكو حيث قال:" نحن نلعب بشكل جيد منذ شهر كانون التاني، وكنا في وضع جيد للقتال من أجل الألقاب، ثم توقفنا".
وتابع: "نعم، نحن مانشستر سيتي كنا نقاتل من أجل الحصول على لقب الدوري الإنكليزي ايضا، كنا على وشك الوصول".
واضاف: "من الصعب الفوز باللقب كل عام، لكنك تحاول".
هذا ويحتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الذي يمتلك 57 نقطة في رصيده.
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