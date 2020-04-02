دي بروين: من الصعب الفوز باللقب كل عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

تحدث البلجيكي ​كيفين دي بروين​ لاعب نادي ​مانشستر سيتي​ بطريقة طريفة عن المنافسة التي شهدها الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم



كلام البلجيكي جاء في تصريحات نقلتها شبكة ليفربول ايكو حيث قال:" نحن نلعب بشكل جيد منذ شهر كانون التاني، وكنا في وضع جيد للقتال من أجل الألقاب، ثم توقفنا".

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وتابع: "نعم، نحن مانشستر سيتي كنا نقاتل من أجل الحصول على لقب الدوري الإنكليزي ايضا، كنا على وشك الوصول".

واضاف: "من الصعب الفوز باللقب كل عام، لكنك تحاول".

هذا ويحتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الذي يمتلك 57 نقطة في رصيده.