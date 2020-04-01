ليفربول يرغب في ضم مهاجم ولفيرهامبتون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 تحدثت تقارير صحفية انكليزية عن رغبة نادي ​ليفربول​ في ضم مهاجم نادي ​وولفرهامبتون​ ​اداما تراوري​ في سوق الانتقالات القادم.

Advertisements وبحسب شبكة footballinsider فان الريدز مهتمون بالتعاقد مع الجناح الاسباني . واشارت الصحيفة الى ان المسؤولين في النادي قد بدؤوا فعلا دراسة الصفقة. وافادت الشبكة الى ان اسلوب المهاجم البالغ من العمر 24 عام يتناسب مع المدرب الالماني ​يورغن كلوب​، كما ان الريدز يخشون رحيل المصري ​محمد صلاح​ او السينغالي ​ساديو ماني​ في المستقبل الامر الذي دفع الادارة الى المضي قدما في الصفقة.

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