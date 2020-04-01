ريال مدريد مجبر على الاستغناء عن 12 لاعبا.. وزيدان يحدد الأسماء

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

وضع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم خطة لتجديد دماء الفريق الملكي مع بداية الموسم المقبل، عن طريق تحديد الأسماء التي سترحل عن الفريق وذلك حسب صحيفة "صن" البريطانية اليوم الأربعاء.

وبحسب قوانين رابطة الدوري الاسباني، فإن كل فريق يجب أن يكون به 25 لاعبا، بينما يتواجد حاليا 37 لاعبا في قائمة الفريق.

وذكرت الصحيفة ان زيدان حدد 12 لاعبا سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم الجاري، جاء على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده في يونيو 2021.

وأضافت الصحيفة أن الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجز، اللذان يعدان من أصحاب الأجور العالية في الريال، يتواجدان ضمن قائمة الراحلين عن الفريق.

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وكان بيل قريبا من الرحيل إلى شنجهاي شينهوا الصيني الصيف الماضي، قبل أن يرفض ريال مدريد رحيله في اللحظات الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى رحيل خيمس رودريجز إلى أرسنال الانجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وضمت القائمة أيضا المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم إلى صفوف النادي الملكي الصيف الماضي، وكذلك لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.

كما اشتملت القائمة على كل من المغربي اشرف حكيمي المعار لبوروسيا دورتموند الألماني وداني سيبايوس المعار لصفوف ارسنال الانجليزي وكذلك خيسوس فاييخو المعار لصفوف وولفرهامبتون وماريانو دياز لاعب الفريق وسيرجيو ريجليون ومارتن اوديجارد وبورخا مايورال.