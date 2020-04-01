توصيات إلى ليفربول بضم تيمو فيرنر “الفريد من نوعه”

بَعَثَ “تايلر آدامس” توصيات إلى ليفربول بضم فيرنر، مشيرًا إلى ان المهاجم الألماني قادرًا على اللعب في أكبر أندية العالم.

وسُئل “آدامس” زميل تيمو فيرنر في لايبزيج خلال مقابلته مع قناة “ESPN”، عن أهم مميزات زميله، أجاب: “من الصعب قول شيء واحد، غالبًا يركز الناس على قدرته في تسجيل الأهداف، ولكن فيرنر يتمتع بالسرعة، فهو سريع للغاية”.

وأضاف: “السرعة من أهم مميزات فيرنر ولكنها ليست الأهم، بل قدرته على تسجيل الأهداف من العمق واختارقاته من الأطراف تبرز أكثر”.

وتابع: “يمكنه أن يسجل من اليسار، واليمين، ومن العرضيات، كما يمكنه اللعب في مركز اللاعب رقم 10، وايضًا يسجل من خلاله الأهداف”.

وأكمل: “هناك العديد من الأدوار التي يمكنه القيام بها داخل الملعب، وكذلك إجادته اللعب في أكثر من مركز، كل هذه الاشياء تجعله قطعة فريدة من نوعها”.

واختتم: “إذا كنت قادرًا على تسجيل الأهداف بعدة طرق مختلفة، فستتمكن من اللعب في مستويات عالية ولفترة طويلة”.

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ويتمتع “تيمو فيرنر” بإمكانيات عالية وقدرة تهديفية كبيرة، حيث سجل هذا الموسم 27 هدف في 36 مباراة بجميع المسابقات، وهو أفضل سجل تهديفي للاعب خلال مسيرته بالكامل.

ومن المتوقع أن يغادر فريق “لايبزيج” في الميركاتو الصيفي المُقبل، ويأتي اللاعب على رأس قائمة تعاقدات ليفربول الصيفية.

ويسعى الريدز إلى حسم انتقال اللاعب واستقطابه لقلعة الآنفيلد من أجل خلافة “روبيرتو فيرمينو” في الخط الأمامي، ولكن ليفربول سيواجه صعوبة في حسم الصفقة في ظل اهتمام “ريال مدريد” بالتعاقد معه.

توصيات إلى ليفربول بضم فيرنر

وكان “ستيفن جيرارد” أسطورة ليفربول السابق، والمدير الفني لفريق رينجرز الأسكتلندي، قد ذكر خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور”، أنه سيكون من الأمور الجيدة، إذا تعاقدت الإدارة مع تيمو فيرنر، وأضاف “لسوء الحظ، لا يوجد لاعبون كثيرون مثل فيرنر”.

وبسؤاله عما إذا فضل فيرنر الانتقال إلى مكان آخر، أجاب: “كان هناك شخص يدعى مبابي أخبر الجميع أنه يريد الذهاب إلى ريال مدريد، وانتهى به المطاف في باريس سان جيرمان”