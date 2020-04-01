انت الان تتابع الدوري المصري: أحمد فتحي يعلن رحيله عن الأهلي بعد فشل تجديد العقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدافع الأهلي المصري أحمد فتحي "الى اليسار" خلال مباراة فريقه ضد الترجي التونسي في الثاني من نوفمبر 2018

أعلن المدافع المخضرم أحمد فتحي الأربعاء رحيله عن نادي الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم، بعد مسيرة في صفوفه امتدت لأكثر من عشرة أعوام، على إثر فشل مفاوضات مع الإدارة لتجديد عقده.

وأصدر اللاعب البالغ 35 عاما بيانا عبر "تويتر"، نفى فيه وجود خلاف مع الإدارة برئاسة محمود الخطيب، معتبرا انه "لا يصح جملة وتفصيلا ان يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تدخر جهدا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحة".

وأضاف "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققاً إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لاسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد في حياتي المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمنى له كل التوفيق والنجاح".

وشدد فتحي الذي خاض أكثر من 130 مباراة دولية على أن قراره "هو أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية كلاعب كره قدم والتي استمرت اكثر من 20 عاماً لم ادخر جهداً او نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي (...) قرار يرفضه القلب بشده ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياة كي نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير ونحن في اوج عطائنا كي لا نصبح عبئا على النادي أو الجماهير".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب وصول مفاوضات الطرفين حول تجديد العقد الى حائط مسدود. وبحسب التقارير، عرض الأهلي على اللاعب عقدا جديدا لموسمين لقاء 11 مليون جنيه (نحو 700 ألف دولار) في الموسم، بينما طلب هو الحصول على 16 مليونا (نحو مليون دولار).

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وعقد اللاعب اجتماعا مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الاثنين لاستكمال التفاوض، وطلب فيه مهلة 48 ساعة لدراسة العرض المادي.

وبعد إعلان فتحي قراره، رد النادي ببيان من لجنة التخطيط، أعربت فيه عن "تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي (...) مع نهاية الموسم الجاري".

وتعرض فتحي لانتقادات واسعة من مشجعي النادي عبر مواقع التواصل في الفترة الماضية، في ظل تقارير عن قرب انتقاله الى بيراميدز في عرض مالي مغرٍ لثلاثة مواسم.

وتوجه فتحي برسالة الى الجماهير أبدى فيه أمله في ان "تتفهم هذا القرار (...) وأهيب بهم بعدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفة التي قد لا تتحرى الحقيقة في نشر أي ملابسات خاصة بهذا الموضوع".

وبدأ أحمد فتحي الملقب بـ"الجوكر" لاجادته اللعب في أكثر من مركز، مسيرته مع الأهلي عام 2007، تخللتها أكثر من تجربة احتراف خارجية شملت أندية كاظمة الكويتي وأم صلال القطري، وشيفيلد يونايتد الانكليزي ومواطنه هال سيتي على سبيل الإعارة.