شكرا لقرائتكم صديقة كهربا وصالح جمعة: لاعبا الأهلي إخواتي من 10 سنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل "الخليج 365" مع فاطمة الشاذلي منظمة الأفراح الشابة التي ظهرت عبر إنستجرام خلال حديثها مع صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا نجمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية والتي شهدت اهتمام كبير من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت فاطمة الشاذلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تجمعني صداقة قوية مع عدد من نجوم الكرة في مصر وخاصة بالنادي الأهلي وعلى رأسهم محمود كهربا وصالح جمعه ولا أريد أن يفسر الصداقة بشيء يسيئ الى لاعبي القلعة الحمراء.

وقالت فاطمة الشاذلي أن العلاقة التي تجمعها بعدد من اللاعبين منذ سنوات طويلة تصل الى 10 سنوات طويلة مبدية حزنها من الهجوم الذي يتعرض صالح جمعه في الإعلام بشكل وكأنه مدبر مشددة أن اللاعب يتمتع بأخلاق جيدة وابن بلد ولم أرى منه أي أمر بخلاف ذلك.

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وتابعت فاطمة الشاذلي أن كهربا أيضاً ابن بلد والكثير من نجوم الفريق ولك أن تتخيل فقد حضرت فرح أحمد الشيخ أيضاً وأتمنى أن يمن الله عليه بالسعادة مع زوجته.

وأوضحت بالطبع أهلاوية أشجع القلعة الحمراء وأن طبيعة عملها في تنظيم الحفلات والأفراح تجعلها قريبة من الوسطين الرياضي والفني وأنها لن تتحدث عن بعض الأصدقاء من لاعبي الأهلي احتراماً للخصوصية التي يفضلها هؤلاء للحفاظ على مسيرتهم الكروية.

وقالت إنها تعتبر صالح جمعه وكهربا أخوتها وأن هذه العلاقة تجعلها فخورة بهم وبصداقتهم وهو ما يظهر فيما كتبه صالح جمعه على ستوري إنستجرام أننا أخوات أبرز دليل على ذلك.



فاطمة الشاذلي وتامر حسني



فاطمة



فاطة صديقة صالح جمعه



فاطمة الشاذلي في اطلالة بالاسود



فاطة الشاذلي صديقة كهربا



فاطة صديقة كهربا وصالح جمعة



فاطمة الشاذلي