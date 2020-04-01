شكرا لقرائتكم شاهد علي لطفى حارس الأهلي يخوض تدريبات بالمنزل للحفاظ على اللياقة البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر على لطفى حارس مرمى الاهلي صوراً عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" يخوض تدريبات بدنية في منزله للحفاظ على لياقته خلال فترة تجميد النشاط الرياضي في العالم كله حالياً بسبب "جانحة" كورونا.



علي لطفي (1)

ويحرص لاعبي جميع الأندية تقريباً على خوض تدريبات منزلية من أجل الجفاظ على لياقتهم البدنية ويتابع الدجهاز الفني لكل فريق هذه التدريبات عبر أكثر من وسيلة إتصال ، وبات على لطفي الحارس الثاني في الاهلي خلف محمد الشناوي عقب رحيل شريف إكرامي عن الفريق بنهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

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علي لطفي (2)

من ناحية أخرى ، استقر مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة وأنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة في العقود بالمقارنة بباقي زملائهم ،خاصة بعد تعديل عقود الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني مؤخراً، والذين كانوا يحصلا ايضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.

وتدرس لجنة التخطيط تمديد عقود أحمد الشيخ والحارس علي لطفي خاصة الأول الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم القادم على أن يتم تمديد عقد علي لطفي أيضاً حال الاستقرار على تعديل قيمة عقده المادية، ومن المقرر أن تبدأ لجنة التخطيط بالأهلي في بحث ملف ترضية بعض نجوم الفريق بما فيهم أحمد الشيخ وعلي لطفي بعد الانتهاء من حسم مستقبل رباعي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي والذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.