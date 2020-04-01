وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الجزيرة ٢ ونادي النادي بأكتوبر

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية لمركز شباب الجزيرة ٢ بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بالمركز، والاطمئنان على سير العمل على أرض الواقع.

شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكداً أن المركز واحدا من أهم المروعات للوزارة خلال الفترة المقبلة خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة وسيسهم المركز في توسيع قاعدة ممارسة

وتتضمن العملية الإنشائية مبنى اجتماعيا، حمام سباحة ، حمام سباحة للأطفال، صالات إسكواش، ملعب كرة قدم قانوني، ملاعب تنس، منطقة مطاعم ، تراك ، منطقة ألعاب أطفال، مبنى مدرجات، غرف خلع ملابس، بالإضافة إلى قاعة للاحتفالات.

وفي نفس السياق تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فرع نادى النادي بالسادس من أكتوبر، من أجل متابعة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة

رافق الوزير في جولته كل من اللواء فوزي عطية سليمان مستشار الوزير للمشروعات، رمزي هندي وكيل وزارة رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية

كبيرا وكتلة سكانية ضخمة وسيسهم المركز في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتتضمن العملية الإنشائية مبنى اجتماعيا، حمام سباحة ، حمام سباحة للأطفال، صالات إسكواش، ملعب كرة قدم قانوني، ملاعب تنس، منطقة مطاعم ، تراك ، منطقة ألعاب أطفال، مبنى مدرجات، غرف خلع ملابس، بالإضافة إلى قاعة للاحتفالات.وفي نفس السياق تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فرع نادى النادي بالسادس من أكتوبر، من أجل متابعة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشددا على ضرورة إغلاق نادي النادي وكافة المنشآت الرياضية والشبابية تماشيا مع قرار مجلس الوزراء، الخاص بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية وغلق وتعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.رافق الوزير في جولته كل من اللواء فوزي عطية سليمان مستشار الوزير للمشروعات، رمزي هندي وكيل وزارة رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية

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