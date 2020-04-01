تقرير..توتنهام يخشى خسارة هاري كين أمام ريال مدريد وقطبي مانشستر

يخشى نادي توتنهام الإنجليزي، خسارة نجمه وهداف الفريق، هاري كين، في حال عدم نجاح السبيرز بحجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.
أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي توتنهام سيواجه صعوبات كبيرة، لإقناع هاري كين اذا لم ينجح السبيرز في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة أن النادي وضع سعر صعب وكبير من أجل ابعاد أنظار الاندية عنه، بتحديد مبلغ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني.
ويستهدف قطبي مدينة مانشستر ضم المهاجم الإنحليزي، وريال مدريد الإسباني، من أجل تعزيز الخط الهجومي بالفريق، خاصةً أن كين أكد في وقت سابق أنه لا يمانع بخوض تحدي جديد في حال ظلت الأمور كما هى بالفريق دون حصد بطولات، مشيرًا أنه لديه طموحات، وأن يكون أحد أفضللاعبي العالم، مؤكدًا عشقه لناديه اللندني.
على الجانب الآخر، ذكر موقع "أوك دياريو"الإسباني، إن انتقال هاري كين مهاجم فريق توتنهام إلى ريال مدريد مرهون بمستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان داخل قلعة "سانتياجو برنابيو".
وتعرض كين لإصابة عضلية فى شهر يناير الماضى، ويقترب المهاجم الإنجليزي من التعافي من الإصابة.
ويحتل توتنهام المركز الثامن في ترتيب البريميرليج برصيد ٤١ نقطة، في حين يتصدر ليفربول برصيد ٨٢ نقطة، قبل ان يتم تعليق البطولة الإنجليزية، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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