انت الان تتابع اليويفا يعلق مباريات دوري أبطال أوروبا "حتى إشعار آخر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عقب اجتماع اليوم الأربعاء إنه قرر تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "حتى إشعار آخر" بسبب تفشي وباء كورونا. كما قرر تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو حزيران ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى 2021.

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