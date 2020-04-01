شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يعلق جميع المسابقات الأوروبية لأجل غير مسمى بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأربعاء، تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر «يويفا» تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو، ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020، التي تم تأجيلها إلى 2021.

وتأجلت كذلك المباريات النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي ونهائي دوري الأبطال للسيدات، والتي كانت مقررة كلها في مايو.