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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبو سبارتاك موسكو وافقو على تخفيض رواتبهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
اعلن لاعبو نادي سبارتاك موسكو الروسي عن تخفيض رواتبهم بنسبة 40% وذلك لمساعدة النادي خلال فترة التوقف التي فرضها فيروس كورونا.
وانضم لاعبو النادي الروسي الى العديد من لاعبي الاندية الاخرى الذين اتخذوا قرار التخلي عن مستحقاتهم المالية او تخفيض رواتبهم وذلك لمساعدة انديتهم. ونشر النادي الروسي بيانا رسميا جاء فيه:" قرر فريقنا الأول دعم بقية النادي في هذا الموقف الصعب".
وجاء قرار اللاعبين عقب اجتماع مع الادارة خلص الى هذا الاتفاق.
وكان فيروس كورونا المنتشر عالميا قد تسبب بازمة مالية للاندية الرياضية والتي خسرت جزئا كبيرا من ايرداتها بسبب توقف المباريات.
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