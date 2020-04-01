لاعبو سبارتاك موسكو وافقو على تخفيض رواتبهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

اعلن لاعبو نادي ​سبارتاك موسكو​ الروسي عن تخفيض رواتبهم بنسبة 40% وذلك لمساعدة النادي خلال فترة التوقف التي فرضها ​فيروس كورونا​.

Advertisements

وانضم لاعبو النادي الروسي الى العديد من لاعبي الاندية الاخرى الذين اتخذوا قرار التخلي عن مستحقاتهم المالية او تخفيض رواتبهم وذلك لمساعدة انديتهم. ونشر النادي الروسي بيانا رسميا جاء فيه:" قرر فريقنا الأول دعم بقية النادي في هذا الموقف الصعب".

وجاء قرار اللاعبين عقب اجتماع مع الادارة خلص الى هذا الاتفاق.

وكان فيروس كورونا المنتشر عالميا قد تسبب بازمة مالية للاندية الرياضية والتي خسرت جزئا كبيرا من ايرداتها بسبب توقف المباريات.