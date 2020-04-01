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لاعبو سبارتاك موسكو وافقو على تخفيض رواتبهم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبو سبارتاك موسكو وافقو على تخفيض رواتبهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

اعلن لاعبو نادي ​سبارتاك موسكو​ الروسي عن تخفيض رواتبهم بنسبة 40% وذلك لمساعدة النادي خلال فترة التوقف التي فرضها ​فيروس ​.

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وانضم لاعبو النادي الروسي الى العديد من لاعبي الاندية الاخرى الذين اتخذوا قرار التخلي عن مستحقاتهم المالية او تخفيض رواتبهم وذلك لمساعدة انديتهم. ونشر النادي الروسي بيانا رسميا جاء فيه:" قرر فريقنا الأول دعم بقية النادي في هذا الموقف الصعب".

وجاء قرار اللاعبين عقب اجتماع مع الادارة خلص الى هذا الاتفاق.

وكان فيروس كورونا المنتشر عالميا قد تسبب بازمة مالية للاندية والتي خسرت جزئا كبيرا من ايرداتها بسبب توقف المباريات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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