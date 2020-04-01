شيكابالا يسخر من رحيل أحمد فتحي عن الأهلي

نشر قائد نادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وظهر شيكابالا في الصورة رفقة عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، وأحمد فتحي، بعد قرار الأخير بالرحيل عن القلعة الحمراء، اليوم الأربعاء.

وعلّق شيكابالا على الصورة بسخرية خاصةً بعد رحيلهما عن الأهلي في ظروف مشابهة.

وفي وقت سابق، أبلغ ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد فتحي، إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما رفض العرض الخاص بالقلعة الحمراء بشأن تجديد عقده.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن فتحي وقع لنادي بيراميدز لمدة 3 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل.

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وأصدر النادي الأهلي بياناً أعرب خلاله عن تمنايته بالتوفيق للاعبه أحمد فتحي بعدما قرر الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

من جانبه، أعلن وكيل أعمال أحمد فتحي، نادر شوقي، انفصاله عن اللاعب، حيث كتب تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: "من اليوم أنا لا أمثل أحمد فتحي".

ومؤخراً، عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد فتحي ووكيله نادر شوقي، حيث تم تقديم عرضاً مالياً للاعب للإبقاء على خدماته بالفريق الأحمر.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر له قوله إن إدارة الأهلي عرضت على فتحي التجديد مقابل 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، مع تحمل ضرائب تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه في الموسم، بدلًا من أن يتحملها اللاعب نفسه.

وأكد المصدر أن الأهلي عرض على فتحي إعفاءه خصم نسبة 25% من قيمة تعاقده في حال عدم وصوله إلى الحد المطلوب للمشاركة في المباريات.

وأشار المصدر إلى أن نادي بيراميدز قدم عرضاً لفتحي أعلى بملايين الجنيهات مما تقدم به الأهلي.