الامارات | لجنة الانضباط ترفض شكوى اتحاد كلباء بإعادة مباراته أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط ترفض شكوى اتحاد كلباء بإعادة مباراته أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه اليوم الإربعاء بنظام الاتصال المرئي عن بعد رفض الشكوى التي تقدم بها نادي اتحاد كلباء بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي التي انتهت بفوز بني ياس 2-1، فيما أكد نائب رئيس اللجنة، المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية أن اللجنة راته أنه لا يوجد خطأ متعمد من حكم المباراة أحمد عيسى درويش ضد نادي اتحاد كلباء، مشيرا إلى أن احتساب ركلة جزاء من عدمها ورجوع الحكم لتقنية الحكم الفيديو "الفار" من عدمه كلها قرارات لا يترتب عليها إعادة المباراة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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