شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم تورونتو يوقف جميع النشاطات الرياضية حتى نهاية ابريل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 اعلن جون توري حاكم مدينة ​تورونتو​ الكندية عن حظر جميع الفعاليات العامة ومن ضمنها الأحداث الرياضية حتى يوم 30 حزيران القادم، وهذا القرار سيكون له تأثير كبير على دوريات الـ NBA وMLS وNHL وMLB إذا قررت إستئناف موسمها الرياضي الحالي قبل هذا التاريخ.

يذكر ان فريق ​توروتنو رابترز​ قد حقق لقب ​الدوري الاميركي لكرة السلة​ للاعبين المحترفين وذلك بعد موسم تاريخي قدمه اهدى فيه اللقب لاولاية الكندية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم تورونتو يوقف جميع النشاطات الرياضية حتى نهاية ابريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.