شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع بمديري الشباب على مستوى الجمهورية عبر "كونفرانس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مديري مديريات الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بسياسات العمل بالهيئات الشبابية والرياضية، وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تناول الاجتماع الاستعداد للمبادرتين التى تنفذهما الوزارة يوم السبت المقبل بمشاركة مجموعات من الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب والحركة الكشفية والمتطوعين، وتتمثل المبادرة الأولي فى قيام الشباب بأعمال التطهير والتعقيم والتنظيف لمجموعة من القري والمناطق بمختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة مع الالتزام بكافة عوامل السلامة والاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات أثناء القيام بأعمال التعقيم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية للشباب فى إطار خدمة مجتمعهم، والمبادرة الثانية تأتي تحت عنوان "رياضتك فى بيتك" للتشجيع على ممارسة الرياضة فى البيت أثناء الفترة الراهنة.

وتطرق اللقاء إلى الحديث حول التحول الرقمي التي بدأت الوزارة فى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإتصالات، والتأكيد على المتابعة المستمرة لغلق كل المنشآت الشبابية والرياضية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. واستمع وزير الشباب والرياضة لعدد من مداخلات مديري المديريات والاسهام المجتمعي لمراكز الشباب حيث تم تصميم وإعداد 60 ألف منشور للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وتم توزيعه على أهالى القري والمدن المحيطة بمراكز الشباب، كما قام مجموعة من الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من القري بمختلف المحافظات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع، موجهاً بتقديم كافة أشكال الدعم والعون للمواطنين من خلال فتح مراكز الشباب أمام كبار السن لصرف المعاشات، وتقديم خدمات البريد، والمجالات الصحية، وتطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

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وأشاد الوزير بالمجهودات المبذولة من مديريات الشباب والرياضة فى مختلف المحافظات من الالتزام بالاجراءات الوقائية بالهيئات الشبابية والرياضية مجابهةً لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى المتابعة الدورية مع مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوي بها وتسخير كل إمكانياتها لتكون جاهزةً لخدمة المواطنين في أي وقت في ظل الظروف الراهنة.

وأعلن وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع عن موافقته على إعفاء المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية الفترة الراهنة لحين عودة الأنشطة.